Bruno Lage coloca lugar à disposição. Vieira aceita

Bruno Lage colocou o lugar à disposição, confirmou o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, em conferência de imprensa. De acordo com a RTP, o presidente aceitou o pedido.

"O nosso treinador falou comigo no fim do jogo e colocou o seu luigar à disposição. Disse que não tinha condições para continuar. Disse que 'parece que todos querem que eu saia, a partir de amanhã não sou treinador do Benfica", disse.

No entanto, nas declarações, Luís Filipe Vieira não anunciou a saída do técnico.

"Nunca me verguei a nada. Espero que quando chegar a Lisboa tome a decisão de não me vergar. Não deixem o Benfica voltar ao passado, porque fomos todos que demos cabo do Benfica. Vou falar com a minha família".

Luís Filipe Vieira assume total responsabilidade pelo mau momento atual do Benfica, que poderá custar o título de campeão ao Benfica.

"Tudo fizemos e demos para sermos felizes este ano, mas não o fomos. Não adianta esconder, o único culpado sou eu, que sou o presidente", diz.

As declarações de Vieira na sala de imprensa do Estádio dos Barreiros surgem minutos depois de Bruno Lage ter afirmado, à Sport TV, que acreditava na continuidade e sentia apoio da equipa e da direção.