Conceição atento a Paços e solidário com Lage

Sérgio Conceição lembrou este domingo, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira, que o próximo adversário do FC Porto é o segundo clube com mais pontos desde que o campeonato foi retomado.

O Paços de Ferreira, atual classificado, recebe o FC Porto na segunda-feira às 21h15, já depois de saber o resultado final do Marítimo – Benfica, que se joga às 19h15.

Os pacenses encontram-se no 12.º lugar da tabela, sete pontos acima da linha de água, e desde que o campeonato foi retomado contam com três vitórias e uma derrota, por 1-0 em Alvalade.

“O comportamento da equipa do Paços tem sido muito positivo, penso que é a segunda equipa com mais pontos desde a retoma, uma equipa consistente, que sabe o que faz em campo, bem orientada”, disse Sérgio Conceição.

O treinador foi também questionado sobre o futuro de Bruno Lage e saiu em defesa do colega, que orienta o rival Benfica.

“não gosto da forma como está ser discutido Bruno Lage”, disse Conceição, admitindo, contudo, que “faz parte deste mediatismo todo do futebol. Não gosto de ver um colega de profissão, seja quem for – o Lage, o Pepa, o Manta – a ser assim tratado”, concluiu.

O FC Porto está em primeiro lugar da classificação, com uma vantagem de três pontos sobre o Benfica e ainda com vantagem no confronto direto.