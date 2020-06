Portugal com mais 3 mortos e 457 infetados por Covid-19

Veja também:

Portugal regista 1.564 mortes (mais 3 que no sábado) e 41.646 casos (mais 457) confirmados de infeção com Covid-19, segundo o boletim deste sábado da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número total de doentes recuperados é agora de 27.066, são mais 202 em comparação com o boletim do dia anterior.

Dos três novos óbitos, dois são de Lisboa e Vale do Tejo e o terceiro do Alentejo.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado o maior número de surtos, a pandemia de covid-19 atingiu os 18.752 casos, mais 391 do que no sábado. Esta região tem atualmente 45% dos infetados em todo o país.

Em comparação com os dados de sábado, constatou-se hoje um aumento de óbitos de 0,2%, enquanto a evolução dos casos de infeção mostrou um crescimento de 1,1%.



Portugal tem, neste momento, 458 pessoas internadas devido à Covid-19 (mais 16 do que no sábado), 75 das quais em cuidados intensivos (mais 5 do que sábado).

Desde o dia 1 de janeiro, registaram-se 376.815 casos suspeitos. O relatório revela, ainda, que 1.511 casos ainda aguardam os resultados dos testes laboratoriais e mais de 31 mil pessoas estão sob vigilância das autoridades sanitárias .