Por todo o país os municípios que celebram o São Pedro cancelaram as tradicionais festividades por causa da pandemia.

Em Sintra, uma das zonas com mais novos casos de Covid-19, a Câmara Municipal anuncia que são proibidas todas as festas, arraias e jantares-convívio, para evitar aglomeração de pessoas. E por isso não é permitido instalar grelhadores, assadores, fogareiros, nem alargar as esplanadas.

Também no Montijo este ano não há arraiais populares, nem feira, carrosséis ou concertos, para evitar a concentração de pessoas na via pública.

Na Povoa do Varzim o presidente da câmara apela a todos para que festejem em casa, em família. Na página oficial do município, Aires pereira lembra que estes são tempos extraordinários que obrigam a parar e a alterar drasticamente os comportamentos individuais em prol de interesses coletivos e de um bem maior: a preservação da saúde de todos.

Em declarações á Renascença, Aires Pereira explica de que forma a autarquia está a tentar convencer a população a aderir.

“Fizemos um conjunto de reuniões com as associações de bairro e com as forças de segurança, e o que está previsto – já ontem ensaiámos – é o encerramento de todos os estabelecimentos comerciais, exceto os restaurantes, a partir das 19h”, diz.

“Este ano encerrámos também a praia, para evitar que os jovens se concentrem em grande número na praia, porque agora é uma tendência que está a acontecer, portanto será um bocadinho o São Pedro do nosso descontentamento, que resulta um bocadinho da situação em que estamos”, lamenta.

“O apelo é para que as pessoas estejam em casa, no seu círculo de amigos ou familiares, mais restrito possível. Não haverá as tradicionais fogueiras, não haverá sardinhas a assar na rua, e as associações que faziam as rusgas, e que com a sua alegria animavam a Póvoa do Varzim, também estão todas confinadas às suas sedes e temos um São Pedro muito digital, em que estão a ser passados imagens e sons dos São Pedros anteriores, como forma de manter viva a chama e o encontro que a Póvoa tinha sempre neste dia. Portanto é sem sombra de dúvida um São Pedro diferente, assim como a nossa vida é diferente.”

Aires Pereira confirma ainda que o policiamento será reforçado. “A PSP, a GNR e a Polícia Marítima têm um contingente de reforço enorme para evitar as concentrações de pessoas e para fazer a fiscalização das lojas de conveniência, dos bares, dos cafés, porque tudo isso fecha às 19h, de forma a desmotivar a presença das pessoas na rua.”

O autarca agradece ainda o facto de os poveiros estarem a cumprir de forma exemplar as medidas impostas. “Ontem, como era fim-de-semana, já ensaiámos estas medidas e os poveiros e as pessoas que não vieram à Póvoa este fim-de-semana cumpriram sem qualquer desacato ou desrespeito para com as autoridades, ou seja, de forma voluntária, consciente e responsável os poveiros estão completamente alinhados com esta estratégia”, diz.