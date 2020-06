Governo reafirma. Computadores para 300 mil alunos

Computadores com ligação à Internet para 300 mil estudantes. A promessa de António Costa, no início da pandemia começa a ganhar forma, com o Governo a anunciar que vai destinar 70 milhões de euros da reprogramação dos fundos europeus geridos pelas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional para esse fim.

É um dado avançado ao Jornal de Notícias, pela ministra da Coesão. Ana Abrunhosa esclarece que, numa primeira fase, só serão incluídos crianças e adolescentes oriundos de famílias com carências e beneficiárias dos escalões A e B da ação social escolar.

A governante garante, ainda assim, que a prazo todos os alunos serão contemplados.

Ouvido pela Renascença, Jorge Ascensão, presidente da Confederação das Associações de Pais, lembra que a promessa já há muito foi lançada pelo primeiro-ministro e não se limitava aos escalões A e B.

"Quando o primeiro-ministro falou era para todas as famílias. Agora percebemos que é só para os escalões A e B numa primeira fase. Temos que ver quando chegará a segunda fase ou a terceira e, portanto, vamos esperar. É um passo muito importante até porque permite ter uma política de manuais diferente", referiu.

A ministra deixou ainda a indicação de que os computadores serão comprados mediante as necessidades do ciclo de ensino em causa e que as Câmaras que já compraram computadores para distribuir por alunos, na fase de ensino à distância, vão ser reembolsadas através dos fundos europeus.