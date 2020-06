Ferido grave em tentativa de homicídio em Lamego

Um homem foi detido por tentativa de homicídio em Lamego, depois de ter disparado sobre outro homem, que ficou ferido com gravidade, disse à agência Lusa fonte do Comando Nacional da PSP.

Segundo a mesma fonte, o incidente aconteceu este domingo à tarde em Lamego e foi descrito como um desentendimento entre duas pessoas.

O autor do disparo foi detido pela PSP e a vítima foi hospitalizada no Hospital de São João, no Porto, em estado grave com ferimentos na cabeça.

O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária e não foram adiantadas mais informações sobre os envolvidos.