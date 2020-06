Covid-19 por concelho. Lisboa e Sintra registam o maior aumento de novos casos diários

Dados divulgados este sábado no boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) revelam que nas últimas 24 horas, registaram-se 323 novos casos em todo o país , com aumento de casos em 39 concelhos. Sintra é o concelho que regista mais casos novos na últimas 24 horas (22), seguido de Lisboa (12), Loures (11) e Amadora (10).

Lisboa ocupa o topo da tabela com um total 3.347 infetados com o novo coronavírus. Sintra (2.499) foi o concelho que registou o maior aumento de casos diários e 267 concelhos mantêm o número de infetados face ao dia anterior. Azambuja e Golegã registam uma diminuição de casos, que corresponde a uma correção.

Os dados referentes aos concelhos dão conta de apenas 43% dos novos casos diários deste sábado . A Direção-Geral da Saúde refere que "existem sempre acertos nos dados por concelhos, quer por atraso de notificação, quer por relocalização do utente em área de residência". O diretor do serviço de doenças infecciosas do Hospital Curry Cabral tinha já admitido, também em entrevista à Renascença , atrasos no registo dos dados no SINAVE.

Lisboa e Vale do Tejo é a região com mais casos de infeção. Ao todo, 18.361 pessoas registaram positivo para Covid-19. na Região Norte já foram registados 17.445 casos. Os dez concelhos com mais casos situam-se na região da Grande Lisboa.

Os Açores registam 149 casos (mais um) e a Madeira contabiliza 92 casos confirmados.

A região Norte continua a ser a que regista o maior número de mortos (816), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (463), do Centro (248), do Algarve e dos Açores (ambos com 15) e do Alentejo, que regista quatro óbitos, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de sábado.