Covid-19 por concelho. Lisboa com mais casos novos, seguida de Sintra e Amadora

A Direção-Geral da Saúde refere que "existem sempre acertos nos dados por concelhos, quer por atraso de notificação, quer por relocalização do utente em área de residência". O diretor do serviço de doenças infecciosas do Hospital Curry Cabral tinha já admitido, também em entrevista à Renascença, atrasos no registo dos dados no SINAVE. O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 1.564 (mais três em 24 horas), anunciou a Direção-Geral de Saúde este domingo. Os casos confirmados aumentaram para 41.646. O boletim diário mostra que 27.066 pacientes recuperaram da doença (mais 202), um número que tem vindo a diminuir desde o dia 18 de junho.

Estão hospitalizadas 452 pessoas, das quais 75 (mais cinco) nos cuidados intensivos. Lisboa e Vale do Tejo é a região com mais casos de infeção. Ao todo, 18.752 pessoas registaram positivo para Covid-19. Na Região Norte já foram registados 17.476 casos. Os dez concelhos com mais casos novos estão na Área Metropolitana de Lisboa. Este domingo não há registo de casos novos nos arquipélagos dos Açores e Madeira.