Covid-19: Cascais aposta na produção de máscaras e já vende a outros municípios

A produção de máscaras cirúrgicas, com equipamento vindo da China, transformou Cascais num concelho autossuficiente neste equipamento de proteção individual, um projeto camarário que já abastece outros municípios.

Desde 01 de junho que a sexagenária Maria Isabel Branquinho encontrou um novo trabalho a combater a covid-19, a mesma doença que lhe retirou o antigo emprego há uns meses. Agora, é uma das 25 funcionárias de uma fábrica de máscaras cirúrgicas, um projeto autárquico inovador em Portugal.

"Está a ser ótimo. Para nós é bom porque somos pessoas ativas, não gostamos de estar muito tempo parados. É uma ocupação, faz bem ter qualquer coisa para fazer e, claro, é uma ajuda no fim do mês", diz enquanto vai embalando mais um conjunto de máscaras, que serão colocados em dispensadores para os munícipes do concelho.

Casicais reconverteu um antigo armazém numa fábrica de produção de máscaras cirúrgicas, numa altura inicial da pandemia de covid-19, em que as autoridades de saúde ainda debatiam se o uso de máscara devia ser obrigatório ou até aconselhado.