Clientes de parque de campismo dão negativo para Covid-19 mas há nove infetados em Grândola

Veja também:

Os clientes do Parque de Campismo da Galé, em Grândola, tiveram “todos” resultado negativo nos testes de rastreio à covid-19, mas há nove pessoas residentes neste concelho alentejano infetadas, foi hoje revelado.

“Há um total de nove pessoas de Grândola infetadas” com covid-19, das quais “três são funcionários” do parque de campismo e “seis são jovens do concelho”, disse hoje à agência Lusa Ismael Selemane, da autoridade de Saúde local.

Os resultados dos testes efetuados no interior do parque de campismo mostram, por outro lado, que “os clientes são todos negativos”, assinalou o delegado de Saúde do concelho de Grândola.

“Fizemos o rastreio na sexta-feira” e a conclusão é que “não há nenhum positivo entre utentes e clientes do parque”, pelo que, quem quiser, já pode sair das instalações.

“As pessoas que são negativas estão a receber hoje autorização para saírem, se assim o entenderem. A única recomendação que lhes estamos a dar é para que voltem ao domicílio e, se porventura tiverem sintomas ou queixas, telefonem para a linha Saúde 24 e reportem que estiveram no parque de campismo”, alertou.

Ao longo de sexta-feira, a autoridade de Saúde realizou um rastreio massivo à covid-19 no interior do Parque de Campismo da Galé, num total de 328 testes a funcionários e a utentes, os quais estiveram em isolamento profilático, enquanto se aguardava pelos resultados.