António Costa e a Covid-19: “Devemos ser muito prudentes com as comparações internacionais”

O primeiro-ministro, António Costa, disse este sábado em entrevista ao jornal espanhol "La Vanguardia" que “devemos ser muito prudentes com as comparações internacionais” quando se fala da Covid-19.

Costa estava a ser questionado sobre a menor taxa de letalidade da doença em Portugal quando comparado com países como o Reino Unido, Espanha, França. O líder do governo português salientou uma vez mais que os critérios que cada um dos países usa são diferentes. “Vamos viver com este vírus muito tempo, até que haja uma vacina”, reiterou.

Depois da polémica do jornal “El País”, que chegou a noticiar que havia três milhões de pessoas em confinamento em Lisboa, António Costa quis deixar claro que o problema não está localizado em Lisboa, mas em 18 freguesias de municípios vizinhos e apenas uma se situa na capital.