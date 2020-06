Primeiro-ministro da Índia defende reforço da economia

O primeiro-ministro da India, Narenda Modi, defendeu este domingo que o seu país deve concentrar-se em reforçar a economia, quando o número de casos de Covid-19 continuar a aumentar e o país ultrapassa as 16 mil mortes.

No domingo, a Índia registou 19.906 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, elevando o total para 528.859, com 16.095 mortes. De acordo com as informações, 309.713 pessoas recuperaram, refere a Associated Press.

Modi disse em entrevista a uma rádio que, durante o período pós-bloqueio, os indianos precisam de estar mais vigilantes em comparação com o bloqueio, e apenas a atenção pode salvá-los do coronavírus.