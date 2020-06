EUA. Um morto e um ferido em tiroteio durante protestos contra o racismo

Pelo menos uma pessoa morreu e outra ficou ferida no sábado, num tiroteio em Louisville, no estado do Kentucky, nos Estados Unidos, durante protestos contra o racismo e a violência policial, anunciou a Polícia local.

O incidente deu-se durante uma manifestação para protestar contra a morte de Breonna Taylor, uma afroamericana de 26 anos alvejada em sua casa pela Polícia de Louisville, em 13 de março.

De acordo com um comunicado da Polícia, citado pela agência de notícias Associated Press (AP), as forças de segurança foram chamadas às 21h00 de sábado, hora local (2h00 de hoje em Portugal), quando se ouviram tiros no Parque Jefferson Square, epicentro há várias semanas de protestos contra o rascismo e a violência policial.

Um homem morreu no local e uma pessoa foi hospitalizada, segundo a Polícia, que está a investigar o ataque "para identificar todos os envolvidos no incidente".