Covid-19. Hospital vandalizado no México após rumores de contaminação deliberada

Veja também:

Residentes de uma localidade no estado de Chiapas, no sudeste do México, vandalizaram na sexta-feira um hospital e incendiaram duas viaturas da polícia, acreditando que as autoridades estariam a propagar deliberadamente o coronavírus, anunciou a Procuradoria.

Os incidentes ocorreram na noite de sexta-feira, na localidade de Larrainzar, quando agentes da polícia foram atacados por residentes descontentes com as operações de fumigação.

Várias comunidades no estado de Chiapas opõem-se aos métodos de fumigação contra o dengue e à pulverização de um desinfetante para combater a covid-19. Segundo as autoridades, alguns acreditam que o governo estaria a propagar deliberadamente a doença desta forma.

Na sexta-feira, cerca de 50 pessoas incendiaram dois veículos da polícia e atacaram as casas de dois funcionários municipais e o hospital local, partindo janelas e móveis e incendiando uma ambulância, disse um funcionário à agência de notícias France-Presse (AFP).