Coronavírus. Pandemia perto dos 500 mil mortos

Veja também:

A pandemia da Covid-19 já matou pelo menos 499.510 pessoas em todo o mundo desde que a doença foi detetada na China, em dezembro, segundo um balanço da agência AFP até às 20h00 deste domingo.

De acordo com os dados recolhidos, mais de 10.058.010 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, no final de dezembro do ano passado, na cidade chinesa de Wuhan. No total, foram considerados curadas pelo menos 4.998.900 pessoas.

O número de casos diagnosticados só reflete, no entanto, uma fração do número real de infeções, já que alguns países testam apenas casos graves, outros usam os testes para fazer rastreio e muitos países mais pobres não têm capacidade para testar qualquer caso.

Desde a contagem feita às 19:00 de sábado, foram registadas 4.059 novas mortes e 173.156 novos casos em todo o mundo.

Os países com mais mortes neste período são o Brasil, onde foram contabilizados 1.109 óbitos nas últimas 24 horas, seguido do México, que registou 602 novas mortes e os Estados Unidos, com 454 num dia.

Os Estados Unidos, que registaram a sua primeira morte ligada ao coronavírus no início de fevereiro, são o país mais afetado no total, com 125.709 mortes e 2.534.981 casos. Pelo menos 679.308 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais atingidos são o Brasil, com 57.070 mortes e 1.313.667 casos, o Reino Unido, com 43.550 mortes e 311.151 casos, a Itália, com 34.738 mortes e 240.310 casos, e a França, com 29.778 mortos e 199.343 casos.

Entre os países mais atingidos, a Bélgica é a que mais lamenta o maior número de mortes em relação à sua população, com 84 mortes por cada 100.000 habitantes, seguida pelo Reino Unido (64 mortes por cada 100 mil habitantes), Espanha (61), Itália (57) e Suécia (52).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente um total de 83.500 casos (62 novos desde sábado), incluindo 4.634 mortes e 78.451 pessoas que se curaram.

A Europa totaliza hoje 196.085 mortes em 2.642.741 casos, enquanto os Estados Unidos e o Canadá somam 134.277 mortes em 2.638.191 casos.

A América Latina e as Caraíbas registam 110.883 mortes em 2.438.389 casos e a Ásia 33.107 mortes em 1.218.767 casos.

No Médio Oriente contabilizam-se hoje 15.505 mortes em 730.977 casos. África teve 9.520 mortes em 379.795 casos, enquanto a Oceânia regista 133 mortes em 9.158 casos.

O balanço apresentado pela AFP foi realizado com base em dados das autoridades nacionais e informações da Organização Mundial de Saúde.