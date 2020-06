Coronavírus. EUA ultrapassam os 2,5 milhões de casos

Veja também:

Os Estados Unidos ultrapassaram a marca dos 2,5 milhões de casos de covid-19, segundo a contagem avançada este sábado pela Universidade Johns Hopkins.

Às 22h30 (hora portuguesa), os EUA tinham 2.500.419 casos confirmados de contágio, de acordo com aquela universidade de Baltimore, numa altura em que a pandemia parece estar fora de controlo no sul do país, com estados como a Florida ou o Texas a baterem recordes diários de novos casos.

Os Estados Unidos são já o país com mais mortos (125.039) e mais casos de infeção confirmados (mais de 2,5 milhões).

A nível mundial a pandemia já infetou mais de 9.8 milhões de pessoas e matou mais de 494 mil pessoas.