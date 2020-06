P. Ferreira espera “roçar a perfeição” para tirar pontos ao FC Porto

O treinador do Paços de Ferreira espera um “FC Porto fortíssimo” na partida desta segunda-feira para a jornada 29 da I Liga.

Pepa diz que a sua equipa tem de “roçar a perfeição” se quiser tirar pontos ao líder do campeonato.

“Só um Paços muito forte nos quatro momentos do jogo vai conseguir ganhar. Temos de ser fortíssimos nos aspetos menos bons do FC Porto, sabendo que temos de marcar mais de um golo para conseguir vencer”, referiu.

O técnico pacense deixou vários elogios aos dragões: “Têm dois jogadores fantásticos no jogo interior, Corona e Otávio, um corredor direito fortíssimo com as diagonais de Marega e um lado esquerdo diferente, com Alex Telles, cujos números são preponderantes, e o quadrado do meio campo na construção”.

Apesar da dificuldade, Pepa acredita na sua equipa, que está bem neste campeonato pós-Covid.

“O nosso foco foi muito grande, mas, se olharmos para os jogos anteriores à paragem, notava-se a equipa em crescendo. A resposta tem sido fantástica, acima de tudo estamos a divertir-nos dentro de campo, mas com responsabilidade. É, efetivamente, um dos melhores momentos e, como digo, agora é dar continuidade e olhar para cima.”

O P. Ferreira – FC Porto está marcado para as 21h00 desta segunda-feira.