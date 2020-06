Grécia. Olympiacos campeão, mas ainda sem festa

O Olympiacos, de Pedro Martins, é campeão nacional de futebol na Grécia.

Este domingo venceu o AEK por 2-1 e carimbou o 45.º título.

Os golos foram apontados por El Arabi e Camara, ambos na primeira parte. Já o argentino Sergio Araujo reduziu para a equipa casa.

A seis jornadas do fim da liga, este histórico clube tem agora 19 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o PAOK, de Abel Ferreira.

Não há, no entanto, festejos porque o AEK tem uma questão pendente na justiça e, se vencer o caso, recupera seis dos 19 pontos de atraso.

Pedro Martins, de 49 anos, é o quinto treinador português a ser campeão na Grécia e no Olympiacos, repetindo os êxitos alcançados por Leonardo Jardim (2012/13), Vítor Pereira (2014/15), Marco Silva (2015/16) e Paulo Bento (2016/17) no emblema do Piréu.



Também já esta época, o português Luís Castro foi campeão pelo Shakhtar Donetsk, na Ucrânia.