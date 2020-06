Espanha. Atlético vence e reforça pódio

O Atlético Madrid venceu o Alavés, por 2-1, e reforçou o terceiro lugar na Liga espanhola.

Os golos dos colchoneros foram marcados por Saúl e Diego Costa, este de grande penalidade.

Pelo Alavés descontou Joselu, também de penálti, já nos descontos.

João Félix foi titular, mas foi substituído a meio da segunda parte e acabou criticado pelos media espanhóis.

A equipa de Diego Simeone beneficiou ainda do empate do Sevilha, 1-1 contra o Valladolid) para passar a ter quatro pontos de vantagem na luta pelo terceiro lugar do campeonato.