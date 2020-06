Nuno Botelho: “O futuro da TAP está em risco há muitos anos, não sou eu que a estou a colocar em risco”

“O futuro da empresa está em risco há muitos anos, não sou eu que estou a colocar em risco empresa nenhuma. Se formos sérios, pomos a mão na consciência e percebemos que o problema da TAP não tem a ver com a providência cautelar que lhe foi movida pela Associação Comercial do Porto”, diz Botelho.

O presidente da Associação Comercial do Porto (ACP), Nuno Botelho, voltou a defender a providência cautelar, que tenta travar os apoios estatais à TAP, no programa “Conversas cruzadas” da Renascença .

O Presidente da Associação Comercial do Porto rejeita que a ajuda de 1,2 mil milhões de euros à TAP esteja comprometida, mas insiste que não se pode brincar com o dinheiro dos contribuintes.

Esta iniciativa da Associação Comercial do Porto foi contestada pelo presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho.

“Não podemos andar a brincar com os portugueses nem com o dinheiro dos portugueses. Essa é um ponto do qual eu não sairei”, sublinha.

A decisão, divulgada em comunicado da TAP publicado no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), surge no âmbito de uma providência cautelar interposta pela Associação Comercial do Porto (ACP) para impedir a injeção de 1,2 mil milhões de euros do Estado na companhia aérea portuguesa.

"O Conselho de Ministros [...] poderá praticar o ato administrativo [injeção de capital], mas apenas poderá iniciar ou prosseguir a execução do mesmo no caso de, mediante resolução fundamentada, reconhecer que o diferimento da execução [...] seria gravemente prejudicial para o interesse público", determinou o STA, segundo a nota da TAP enviada à CMVM.