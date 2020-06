“Não quis ofender”. Lage retrata-se perante jornalistas

O treinador do Benfica retratou-se, após as declarações sobre jornalistas depois da derrota com o Santa Clara, e garante que não tinha intenção de ofender ninguém.

“Lamento que tenha causado alguma confusão ou perturbação, nunca foi minha intenção ofender ninguém. As minhas declarações foram feitas em função de uma pergunta específica, que se tem repetido. Enquanto treinador nunca tive problemas com árbitros, jornalistas, comentadores, com ninguém. Se as minhas declarações ofenderam alguém, e parece que sim, aqui estou eu a lamentar o sucedido e a retratar-me no local próprio”, disse Bruno Lage.

“Não era minha intenção ofender a vossa classe [jornalistas]. A partir daqui deixa de ser assunto para mim. Ponto final”, acrescentou.

A polémica começou quando, em conferência de imprensa após a derrota com o Santa Clara, Lage “disparou” contra os jornalistas e um rival invisível.

"Às vezes fico é a pensar quem é que vocês andam a tentar promover para ficar com o meu lugar. Ou quem é que vos anda a pagar almoços ou jantares, ou viagens, para entrar aqui no meu lugar. O lugar não é meu, é do Benfica", frisou o treinador.