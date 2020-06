A edição 2020 do Rock In Rio Lisboa estaria prestes a arrancar se não tivesse sido adiada devido à pandemia de Covid-19. Contudo, este sábado é transmitida uma edição via 'streaming' do Rock in Rio Lisboa para abrir o apetite dos fãs para a próxima edição. Foo Fighters, The National e Liam Gallagher já estão confirmados para 2021.

Recorde a primeira parte da emissão especial: