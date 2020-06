Conferência Episcopal pede “maior cuidado” aos coros

A Conferência Episcopal Portuguesa assinala que as resoluções do Conselho de Ministros que regulam os eventos dizem “não é permitida a realização de celebrações e de outros eventos que impliquem uma aglomeração de pessoas em número superior a 20, sem prejuízo”, por exemplo das “cerimónias religiosas, incluindo celebrações comunitárias”, para as quais a CEP publicou orientações a 8 de maio e a Direção Geral de Saúde no dia 29 do mesmo mês.

Na informação enviada à Agência ECCLESIA, a CEP explica que tem sido “mal interpretado por algumas autoridades locais” as limitações de reunião de pessoas, nomeadamente nos últimos decretos sobre a realização de eventos com menos de 20 pessoas e com menos de cinco pessoas em 19 freguesias da Área Metropolitana de Lisboa.

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) informa que continuam a poder ser realizadas celebrações comunitárias das missas na Área Metropolitana de Lisboa, seguindo as suas orientações e as da DGS. Mas pede “maior cuidado” aos coros litúrgicos.

No dia 8 de maio, a Igreja Católica em Portugal publicou oito dezenas de orientações para a celebração do culto público católico no contexto da pandemia covid-19, com normas para higienizar os espaços e as pessoas e celebrar os vários sacramentos sem o contacto físico.

A CEP informa também que por indicação do seu representante, nas reuniões do Infarmed, “apela-se a um maior cuidado na utilização de coros”, reduzindo ao estritamente necessário de acordo com as condições sanitárias e de segurança.

O Departamento de Liturgia do Patriarcado de Lisboa, por exemplo, no contexto da pandemia Covid-19 e com o número crescente de casos de infeção na Área Metropolitana de Lisboa, apela que “os coros litúrgicos reforcem as medidas de segurança a fim de conter a propagação de contágios”. Recorde-se que o coro do Santuário de Fátima regista 24 infetados.