​Zé Luís evolui, mas ainda é dúvida do FC Porto para Paços de Ferreira

Zé Luís deu um passo em frente na recuperação da lesão na coxa esquerda, que o afastou do jogo com o Boavista, mas ainda é dúvida para a deslocação a Paços de Ferreira. O ponta de lança fez treino condicionado, já esteve no relvado, depois de ter feito apenas trabalho de ginásio, na sexta-feira.



Fora das opções do treinador, em definitivo, estão três jogadores: Marcano, lesionado; Sérgio Oliveira, castigado depois de ter visto quinto amarelo com o Boavista; Nakajima, que continua a não treinar com o grupo, por estar em apoio domiciliário à esposa.

A ausência de Sérgio Oliveira é a única que implica alteração na equipa. Danilo Pereira e Uribe são os candidatos a ocupar o lugar do médio no 11 portista, no Estádio Capital do Móvel.

O FC Porto defende a liderança da I Liga, na segunda-feira às 21h15, frente ao Paços de Ferreira, equipa que venceu três dos quatro jogos disputados, após a retoma. A equipa de Pepa está no 12.º lugar, com sete pontos de vantagem sobre o Portimonense, a primeira equipa abaixo da “linha de água”.