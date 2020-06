RTP mantém horário e público-alvo de série feminista, contra a recomendação do provedor

A série feminista “Destemidas”, da RTP 2, vai continuar a ser emitida no mesmo horário e para o mesmo público-alvo, contrariando a recomendação do provedor do telespetador.

Nos últimos dias a série, de origem francesa, tem causado polémica em Portugal com milhares de famílias a reclamar que fosse tirada do ar. Em causa está, em particular, o episódio 19 do desenho animado que conta a história de vida de Thérèse Clerc. O episódio mostra Thérèse a ser educada numa família católica conservadora e a casar-se com um homem igualmente conservador, com quem tem quatro filhos. Depois de descobrir os escritos de Karl Marx, contudo, Clerc “liberta-se”. Abandona o marido, levando os filhos com ela e passa a viver numa relação homossexual, abrindo uma casa onde acolhe mulheres que queiram abortar. O programa termina com uma mulher a sussurrar-lha ao ouvido que quer fazer um aborto, mas Thérèse diz-lhe que não deve falar em segredo, mas gritar esse facto ao mundo, sem vergonha.

O Provedor do Telespetador, Jorge Wemans, confirma que recebeu muitas queixas às quais respondeu dizendo que “a RTP não pode, nem deve, esconder ao seu público adolescente estas realidades. Assim como deve (de acordo com a Lei e as melhores práticas) tratar as questões sensíveis da educação sexual e do aborto, da inquietação religiosa e da história das religiões, do amor e da amizade e outras que não são temas exclusivos das famílias”.

Contudo, escreve Wemans, o canal “não pode nem deve fazê-lo do modo como surgem tratadas no referido episódio.”

Por essa razão, o provedor recomendou à RTP que o episódio fosse retirado do ar e do site do programa ZigZag e que a restante série fosse passada para um horário mais adequado a um público adolescente. À Renascença, Wemans especifica que essa idade é, no seu entender, entre os 12 e os 14 anos. Nos últimos dias o episódio deixou, de facto, de constar do site e não voltou a ser transmitido.

Entretanto Teresa Paixão, diretora de programação infantil da RTP, escreveu um post em que explicou que o episódio 19 não foi retirado em definitivo, mas apenas para se voltar trabalhar a dobragem, especificamente na parte sobre o aborto, e que depois voltará. O resto da série continuará a ser emitido à mesma hora, cerca das 11h30, e com o mesmo público-alvo de antes, que é para pré-adolescentes, entre os 10 e os 13 anos.

Questionada pela Renascença, Teresa Paixão não considera que esteja a ignorar as recomendações do provedor, resguardando-se no facto de este ter escrito que a sua recomendação diz respeito a "futura repetição do programa", e não à atual emissão da série.

“Estou em linha com a sugestão e aceitei a recomendação, mas isso não quer dizer acatar. Acatar é uma coisa diferente. Concordei que havia alguns momentos em que a linguagem podia não ser adequada e que não havia o enquadramento adequado para o público-alvo. Portanto entendi que o provedor tinha razão nessa matéria. O episódio foi retirado e vamos refazê-lo, mas não o retiraremos para sempre, para nunca mais ninguém ver, isso não. Vamos refazer a explicação da parte do aborto.”

Em conversa com a Renascença Jorge Wemans recusou comentar se achava possível a mera alteração da linguagem sobre o aborto tornar o programa aceitável para um público adolescente – sendo que já tinha afirmado que toda a série era inadequada para pré-adolescentes – preferindo decidir apenas depois de ver a versão final. O provedor disse ainda que espera que, dadas as circunstâncias, seja convidado a dar a sua opinião sobre o episódio antes de ser reposto no ar. Teresa Paixão, porém, não aceita.

“Não vamos submetê-lo à apreciação do provedor porque o provedor existe para responder ao que é exibido e não para avaliar as coisas antes de serem exibidas”, diz. Quanto ao público-alvo, esclarece ainda que a RTP já o ajustou em relação ao resto da Europa, em que a série é dirigida a crianças entre os 8 e os 12 anos e que não pretendem acolher a sugestão do provedor de alterar para os 12-14, mudando o respetivo horário.