Ranking de sucesso 2019. Escolas públicas lideram no básico e secundário pela primeira vez

As escolas públicas conseguiram o pleno. Pela primeira vez têm o lugar cimeiro deste ranking a que a Renascença chama de Sucesso e que é construído tendo em conta o indicador “percursos diretos de sucesso”, que o Ministério da Educação divulga desde 2016.

No Ensino Básico, este indicador avalia o percurso de alunos que, à entrada no 3.º ciclo, tinham desempenhos semelhantes e que conseguiram terminar o 9.º ano com notas positivas nos dois exames (Português e Matemática), sem terem chumbado nem no 7.º, nem no 8.º ano.

Neste ranking, entre as 20 melhores instituições de ensino, neste ciclo de estudos, há 12 públicas, o dobro de 2016, quando no Ranking Tradicional, que só tem em consideração as médias das provas nacionais, nos primeiros 20 lugares não há nenhuma escola pública (a primeira está em 24.º lugar).

Pela primeira vez, este Ranking de Sucesso é liderado por uma escola pública. Trata-se da Básica Dr. Carlos Pinto Ferreira, em Vila do Conde, que desde que este indicador foi disponibilizado, tem vindo sempre a melhorar os resultados. Partiu da posição 28, no ranking de 2016, em 2018 ficou em 2.º lugar e agora chegou ao topo da tabela.

Esta escola do distrito do Porto conseguiu que os seus alunos progredissem mais 22% do que os estudantes, que partiram para o 3.º ciclo com o mesmo nível escolar. No ano passado, 69% dos alunos daquela escola concluíram o 3.º ciclo sem chumbos nos 7.º e 8.º anos e com nota positiva nos exames do 9.º ano (Português e Matemática), quando a nível nacional menos de metade dos alunos com idade e perfil sócioeconómico semelhante o conseguiram fazer

No segundo lugar deste ranking de sucesso está o Colégio de Nossa Senhora de Fátima, no distrito de Leiria, que conseguiu que os seus alunos progredissem mais 22% do que os seus colegas. Neste colégio, 94% dos alunos completaram o 3.º ciclo sem nunca chumbar, quando a média nacional dos alunos com o mesmo perfil, foi de 72%

A terceira instituição, que conseguiu fazer com que os alunos progredissem mais, foi o Conservatório de Música de Barcelos (21%), no distrito de Braga. Neste estabelecimento de ensino público, 84% dos alunos completaram o 3.º ciclo do básico sem repetirem nenhum ano.