Praias acessíveis. ​Em Seia todos vão a banhos, mas todos mesmo

Com cinco áreas balneares com controlo de água e acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida, no concelho de Seia todos podem ir banhos, mas todos mesmo.

Deste lote fazem parte as praias fluviais de Sabugueiro, Dr. Pedro, na Senhora do Desterro, Vila Cova à Coelheira, Sandomil, e também na Ribeira de Alvoco da Serra, o Poço do Lagar. E ainda a juntar duas praias fluviais que são bandeira azul, bandeira ouro, bandeira acessível, a da Lapa dos Dinheiros e Loriga. “Se assim desejarmos, vamos ter todas as nossas zonas balneares com as bandeiras todas”, assume o vereador do ambiente do município de Seia, Luciano Ribeiro. “Desde 2013, este município sempre viu o turismo como atividade relevante para o concelho e na lógica das quatro estações, não é só vir ver a neve, apostando sempre no turismo de natureza (com 100 quilómetros de caminhos e percursos pedestres já implementados)”, revela o vereador.

Na praia da fluvial da Lapa dos Dinheiros, a Renascença encontrou Marco Santos, de 26 anos, residente em São Pedro de Alva, a tirar fotografias à rampa que permite que uma cadeira de rodas desça até ao plano da água. “Reparei quando aqui cheguei, agora é uma coisas que se está a ver bastante, tem de ter hipóteses para todas as pessoas”, afirma o visitante da praia da Lapa dos Dinheiros, que é repetente na conquista da Bandeira da Acessibilidade. E não é a única no concelho, também Loriga recebeu o galardão. As mais recentes como a área balnear, Dr. Pedro, na Senhora do Desterro, no mesmo concelho, na Central de Produção Hidroelétrica de 1909, também seguiu o caminho da acessibilidade. “Intervencionada em 2017, oficializámos o uso que a população já fazia deste espaço, criando as infraestruturas, um passadiço com 250 metros que cumpre as percentagens da acessibilidade, uma rampa de acesso ao plano de água, uma casa de banho e balneário acessível a pessoas com mobilidade reduzida e toda essa atenção é intrínseca a todos os nossos projetos. Nas praias fluviais têm o apoio dos nadadores salvadores e a cadeira anfíbia”, descreve o vereador do ambiente do município de Seia, Luciano Ribeiro, realçando que, “em Seia, as praias e zonas balneares são mesmo para todos”.

As casas de banho e balneários adaptados e com cilindro, para que quem visite o espaço possa tomar um banho de água quente no final do dia de veraneio, mostra o também vice-presidente do município de Seia. “Nestas casas de banho tem balneário, sanitários, duche, lava-mãos, a porta adequada, o sistema de emergência, a rampa de acesso, onde pessoas com mobilidade reduzida conseguem facilmente utilizar, sem ter de pedir ajuda para ir ao quarto de banho, além de poderem tomar no final, um banho de água quente”, realça Luciano Ribeiro. Entre as sete praias e zonas balneares controladas, a acessibilidade é um fator diferenciador. “Queremos atrair visitantes e não queremos deixar ninguém para trás. Já em 2013 tivemos a bandeira acessível, pela primeira vez, na área balnear de Sandomil”, recorda.