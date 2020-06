Pela primeira vez não há escolas públicas no top 30 do secundário

No ranking de 2019, os lugares cimeiros já não trazem grandes surpresas, com praticamente os mesmos colégios a trocarem de lugar entre si, mas mantendo uma presença constante no Top 10. De assinalar o regresso do Colégio Sagrado Coração de Maria, em Lisboa, à lista dos dez melhores, onde não marcava presença desde 2015 (5.º lugar). O grande destaque vai, no entanto, para o Colégio Nª Sra. da Assunção, em Aveiro, que pela primeira vez consegue um lugar no Top 10, Num ano em que as médias melhoraram, as escolas públicas deixaram de ter lugar entre as 30 melhores, o que acontece pela primeira vez desde que são publicados os rankings, há 19 anos. Na tabela referente a 2019, agora conhecida, a primeira aparece no 34.º lugar e repete o título de melhor escola pública. Trata-se da Secundária Infanta D. Maria, em Coimbra, com uma média de 12,76 valores - em 2018 estava em 27.º lugar, com uma média de 12,55 valores. Para o segundo lugar trepou a Secundária Alves Martins, em Viseu (8.ª em 2018). No terceiro lugar deste ranking do secundário, mas só das escolas públicas, está a Clara de Resende, no Porto, - 2.ª em 2018 e 3.ª em 2017). Esta escola está em 39.º lugar do ranking geral, com 12,44 valores de média.

Para a elaboração deste ranking, a Renascença considerou apenas as 508 escolas onde se realizaram mais de 100 exames no conjunto dos oito mais concorridos (Matemática A, Matemática aplicada às Ciências Sociais, Português, Biologia e Geologia, Física e Química, História, Filosofia e Geografia), tendo por base dados divulgados pelo Ministério da Educação. Há 34 escolas onde, pelo menos, 50% dos alunos do 12º ano têm o apoio do Estado

De acordo com os dados de contexto disponibilizados pelo Ministério da Educação, a grande maioria das 34 escolas onde metade ou mais dos alunos recebe o apoio da Ação Social Escolar fica na região Norte (27), cinco distribuem-se pela região Centro e duas estão no Alentejo. Comum a estas escolas é a baixa escolaridade, especialmente dos pais, que, em média, não vai além de sete anos de ensino. Apesar dos dados de contexto desfavorável, em todas estas escolas a taxa de conclusão do 12.º ano foi superior a 50%, tendo em quatro sido superior a 90%.