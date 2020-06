Número de infetados em Reguengos de Monsaraz subiu para 129

Veja também:

O número de casos ativos de Covid-19 em Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora, subiu para 129, mais cinco do que na sexta-feira, informou este sábado a Câmara alentejana.

Em comunicado, a autarquia adianta que dos cinco novos casos registados na comunidade, quatro já se encontravam em quarentena e tinham cadeias de transmissão conhecida.

Por outro lado, aumentou para sete o número de utentes do lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS) internados no Hospital do Espírito Santo (HSE), em Évora, mais dois do que no dia anterior, mantendo-se em cuidados intensivos uma utente e um elemento da equipa de funcionários da instituição.

Segundo a mesma nota, mantém-se o registo de 96 testes positivos no surto da FMIVPS, distribuídos por 22 funcionários e 74 utentes, entre os quais há a registar dois óbitos até sexta-feira.

Os números divulgados pela Câmara de Reguengos de Monsaraz verificam-se num universo de cerca de 1.000 testes realizados até sexta-feira, dos quais são conhecidos os resultados de aproximadamente 320.

Destes, a autarquia destaca a existência de apenas um caso positivo entre os trabalhadores da Câmara e Junta de Freguesia de Monsaraz, em 184 resultados já conhecidos.

Todas as crianças da creche adjacente ao lar da FMIVPS e também da creche da Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz testaram negativo, destaca ainda o comunicado deste sábado.

Os testes na comunidade, de acordo com as decisões da Autoridade de Saúde Pública local, continuam a decorrer na área dedicada à Covid-19 instalada nos Pavilhões Multiusos do Parque de Feiras e Exposições de Reguengos de Monsaraz, estando planeados para hoje cerca de 140 novos testes.

Em Portugal, morreram 1.555 pessoas das 40.866 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.