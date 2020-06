Mais de metade dos portugueses concordam com ideias racistas

Por outro lado, os que discordam de todas crenças racistas representam apenas 11% da população. O mesmo jornal conclui que há três vezes mais pessoas a manifestar racismo do que a rejeitar as crenças racistas.

Segundo o "Público" inquiridos, 62% respondeu afirmativamente a uma destas questões, sendo que 32% — ou seja, um em cada três portugueses — concorda com as três ideias implicitas nas questões.

Este sábado, vai decorrer em Lisboa, uma manifestação do Chega sob o lema “Portugal não é racista”. O partido diz que espera 1.500 no desfile entre o Marquês de Pombal e a Praça do Comércio.

O presidente do Chega, André Ventura, endereçou na terça-feira duas cartas à Câmara Municipal de Lisboa e ao Ministério da Administração Interna, nas quais manifesta a “intenção de realizar uma manifestação em Lisboa, no próximo sábado dia 27 de junho, organizada, calma e pacífica, cumprindo ao máximo as regras do distanciamento social e outras que o bom senso dite, de forma a assegurar a segurança máxima de todos os participantes”.