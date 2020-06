Há nove escolas que inflacionam notas há mais de uma década

Há cinco anos que o Ministério da Educação mede a consistência entre as notas dadas aos alunos pelos seus professores e as que os alunos conseguem ter nos exames nacionais do ensino secundário.

Há nove escolas, todas no Norte do país, que têm sempre dado notas internas mais altas do que aquelas que os alunos conseguem tirar nos exames. Estas escolas, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Educação, têm esta prática há mais de 10 anos e são quase todas privadas. Aliás, três quartos das escolas que inflacionam notas são privadas.

Há mais escolas a inflacionar as notas: são vinte, metade estão no distrito do Porto

Entre 2014 e 2019, um total de 20 instituições deram notas consideravelmente mais altas aos seus alunos do que as atribuídas ao resto dos estudantes do país, que tiveram os mesmos resultados nos exames do 11.º e do 12.º anos.

Deste grupo, que é responsável pelos maiores desvios para cima, estão 15 colégios, do Centro e Norte do país.

De destacar que alguns deles têm lugar cativo nas posições cimeiras dos rankings, que só têm em conta as notas dos exames. É o caso do Colégio Nossa Senhora do Rosário, no Porto, que pelo sexto ano consecutivo lidera o ranking das escolas. Estão também nesta lista os colégios D. Diogo de Sousa, em Braga (2.º lugar no Ranking Tradicional) e o Luso-Francês, no Porto (4.º lugar do Ranking Tradicional).

Curiosamente também está a Norte a escola pública que, nos últimos 11 anos, deu notas consideravelmente mais altas aos seus alunos, do que as atribuídas ao resto dos estudantes do país. Trata-se da Secundária de Fafe (355.º lugar no Ranking Tradicional).

De referir, que face a 2018 houve um aumento desta prática. Na altura estavam identificadas 18 instituições.