Covid-19. Portugal regista mais seis mortos e 323 infetados

Há 12.764 casos ativos da doença, mais 86 do que na sexta-feira, incluindo um caso novo nos Açores e mais cinco em Lagos.

Portugal tem, neste momento, 442 pessoas internadas devido à Covid-19 (menos 15 do que na quinta-feira), 70 das quais em cuidados intensivos (mais três do que sábado) .

O número total de doentes recuperados é agora de 26.864, são mais 231 em comparação com o boletim do dia anterior.

Todas as vítimas mortais foram registadas na a região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), que regista 255 dos novos casos de Covid-19 apurados nas últimas 24 horas, o equivalente a 74%. A taxa de letalidade da doença é de 3,8%.

Portugal regista 1.561 mortes (mais seis que na sexta-feira) e 40.866 casos (mais 323) confirmados de infeção com Covid-19, segundo o boletim deste sábado da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Do total de pessoas infetadas em Portugal, 457 estão internadas, menos 15 do que na sexta-feira. Já o número de doentes internados em unidades de cuidados intensivos subiu para 70, mais três que na sexta-feira.

Na distribuição dos casos infetados por concelhos, Lisboa é o que regista o maior número de casos (3.335), seguido por Sintra (2.477), Loures (1.745), Vila Nova de Gaia (1.633), Amadora (1.591), Porto (1.414), Matosinhos (1.292), Braga (1.256), Odivelas (1054) e Maia (950).

Os dados do relatório da DGS indicam que, do total de mortes registadas até hoje, 781 são mulheres e 780 homens.

Por faixa etária, o maior número de mortes regista-se entre as pessoas com 80 ou mais anos (1.046), seguida pela faixa entre os 70 e os 79 anos (300). Entre a população com idades compreendidas entre os 60 e 69 anos há 143 mortes.

Os dados da DGS registam ainda 50 mortes na faixa etária entre os 50 e os 59 anos, 18 entre os 40 e os 49 anos, duas entre os 30 e os 39 anos e duas na faixa etária dos 20 aos 29 anos.

Relativamente ao total de casos de infeção, os dados apontam que 23.124 são mulheres e 18.065 homens.

A faixa etária mais afetada pela doença é a dos 40 aos 49 anos (6.869), seguida da faixa entre os 30 e os 39 anos (6.541) e das pessoas com idades compreendidas entre os 50 e os 59 anos (6.511).

Nas faixas etárias mais jovens, entre os 20 e os 29 anos, registam-se 5.971 casos e, entre os 10 e os 19 anos, 1.652, enquanto nas crianças até aos nove anos há 1.174 casos.

Segundo a DGS, 37% dos doentes apresentaram tosse, 28% febre, 21% dores musculares, 20% cefaleia, 15% fraqueza generalizada e 10% dificuldade respiratória.

A aguardar resultado laboratorial de testes estão 1.627 pessoas e em vigilância pelas autoridades de saúde estão 31.255.

Desde o dia 01 de janeiro, Portugal registou 375.490 casos suspeitos, refere o boletim, adiantando que há 26.864 pessoas dadas como recuperadas, mais 231 do que na sexta-feira.

A pandemia de Covid-19 já matou, pelo menos, 494.337 pessoas e infetou 9,8 milhões em todo o mundo, desde dezembro, em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

[Notícia atualizada às 15h13]