Coronavírus. Ministério da Agricultura e DGS divulgam orientações

A ministra da Agricultura divulga um “conjunto de orientações, que visam minimizar o risco de contágio por Covid-19 nas explorações agrícolas, centrais de embalamento e armazenamento de frutas e legumes”.

Maria do Céu Antunes Albuquerque reforçou, no Montijo, que, “tendo em conta a época das colheitas de verão que agora se inicia e a recorrência, por norma, a trabalho temporário, foi preparado um conjunto de orientações específicas, especialmente dedicadas aos responsáveis das explorações agrícolas, centrais fruteiras e seus trabalhadores para que sejam cumpridas as regras de distanciamento, etiqueta respiratória, lavagem e higienização das mãos e dos espaços de trabalhos, dos veículos de transporte e de alojamentos, caso existam”.

A governante sublinhou ainda a importância da “medição da temperatura aos trabalhadores antes da entrada nas viaturas de transporte ou à chegada das instalações” e “a importância do distanciamento entre trabalhadores, quer no campo quer nas centrais de embalamento e, também, nos momentos de pausa e na tomada das refeições”.

"Todos somos agentes de saúde pública. É um dever e um direito. Uma missão de todos e que a agricultura assumiu desde o primeiro momento", acrescentou Maria do Céu Antunes Albuquerque.

A ministra aproveitou para agradecer “aos agricultores por nunca terem parado e por, desta forma, terem garantido produtos frescos e de qualidade, saudáveis e seguros na mesa de todas e de todos”.

O documento, na integra, pode ser lido aqui.

Presente na visita esteve também o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, na qualidade de Coordenador Regional de Lisboa e Vale do Tejo.