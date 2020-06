Coronavírus. Madeira com dois casos ativos

Veja também:

A Madeira continua sem registo de novos casos de Covid-19 desde o passado domingo e mantém os dois infetados e 90 doentes recuperados, anunciou a autoridade de saúde regional.

"A região regista um total de 90 casos recuperados e dois casos ativos", referiu o boletim epidemiológico divulgado pelo Instituto da Administração da Saúde da Madeira (IASAUDE).

No mesmo documento, esta autoridade recorda que os casos ativos foram "diagnosticados na terceira semana de junho, no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira, permanecem em unidade hoteleira dedicada a confinamento, sem necessidade de cuidados hospitalares".

Os dois infetados são um homem e uma mulher, residentes nos concelhos do Funchal e de Santa Cruz, provenientes de Lisboa, onde estiveram até fevereiro.

O IASAUDE aponta que "até ao dia 26 de junho, foram contabilizadas na Região Autónoma da Madeira 1.546 notificações de casos suspeitos de covid-19, das quais, 92 foram casos de confirmados".

No que diz respeito aos testes de despiste do novo coronavírus realizados no Laboratório de Patologia Clínica do Serviço Regional de Saúde da Madeira, até à data, atingem os 22.212, envolvendo 19.812 utentes.

O secretário da Saúde e o presidente do Governo Regional da Madeira afirmaram sexta-feira que, a 01 de julho, no Dia da Região, a Madeira entra numa nova fase de combate à pandemia, num contexto de retoma económica, com a entrada de turistas via aérea.

Para o efeito, foi montada uma Unidade de Rastreio e Vigilância do Aeroporto Internacional da Madeira e Porto Santo que tem estado a ser testada, tendo as 25 cabines capacidade para avaliar 11 mil passageiros durante uma semana.

As pessoas que pretendam viajar para a região também podem apresentar um teste de rastreio negativo nas 72 horas antes da viagem ou realizar a análise na unidade montada nos aeroportos da Madeira à chegada, aguardando em confinamento 12 horas o respetivo resultado.

O executivo madeirense anunciou que vai suportar os custos da realização destes testes de despiste, tendo para o efeito referido que celebrou um protocolo com o Centro de Doenças Crónicas, em Lisboa.

Até esse dia, o executivo regional pretende celebrar um acordo semelhante para os passageiros provenientes do Porto, agilizando assim o processo de controlo à chegada à região.

Portugal registou este sábado mais seis mortos relacionados com a covid-19 do que na sexta-feira e mais 323 infetados, a maioria na Região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os dados da DGS indicam 1.561 mortes relacionadas com a covid-19 e 41.189 casos confirmados desde o início da pandemia.

Em comparação com os dados de sexta-feira, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 0,4%. Já os casos de infeção subiram 0,8%.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado o maior número de surtos, a pandemia de covid-19 atingiu os 18.361 casos confirmados, mais 255 do que na sexta-feira.