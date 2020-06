Índia bate recorde diário de infeções e ultrapassa os 500 mil casos

Com mais de 73.000 doentes e 2.400 mortos, a capital, Nova Deli, é a cidade mais afetada do gigante do Sul da Ásia, à frente de Bombaim.

De acordo com epidemiologistas citados pela agência de notícias France-Presse (AFP), a pandemia ainda não atingiu o pico naquele país, esperado durante as próximas semanas.

Face à forte progressão do número de infetados, o município, com 20 milhões de habitantes, ordenou a requisição sem precedentes de três dezenas de hotéis, salas de receção e carruagens de comboio, para os converter em centros de isolamento para os doentes, a fim de aliviar os hospitais, já sobrelotados.

Nova Iorque continua no entanto a ser o estado mais fortemente afectado pelo coronavírus nos Estados Unidos, com 391.220 casos confirmados e 31.342 mortes, um número apenas inferior ao do Brasil, Reino Unido e Itália.

Nova Iorque é seguida pela vizinha New Jersey, com 14.914 mortos, Massachusetts, com 8.012, e Illinois, com 6.847.

Outros estados com um grande número de mortes são a Pensilvânia, com 6.579, Michigan, com 6.134, Califórnia, com 5.816, ou Connecticut, com 4.307.

Em termos de infeções, a Califórnia está atrás apenas de Nova Iorque, com 202.072 casos.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos e mais casos de infeção confirmados.

O Instituto de Métricas e Avaliações em Saúde da Universidade de Washington, cujos modelos para a evolução da pandemia são frequentemente utilizados pela Casa Branca, estima que o país chegue a outubro com mais de 200 mil mortes.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 490 mil mortos e infetou mais de 9,68 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.