"El País" volta atrás. Não há confinamento em Portugal

O "El País" explica que a partir do próximo dia 1 de Julho, Portugal estará divido em três zonas em função da evolução da pandemia: estado de alerta, estado de contingência e o estado de calamidade em que se mantêm 19 freguesias. Isso sucederá em princípio por 15 dias, "mas sem confinamento obrigatório".

Um dia depois, numa reportagem a que chama “passeio tranquilo por Santa Clara”, a freguesia com mais restrições em Lisboa e a única onde o estado de calamidade se mantém, o jornal espanhol escreve que em Portugal não há "um confinamento, como é entendido na Espanha, e como este jornal foi publicado na quinta-feira". "Isso nunca existiu em Portugal, nem mesmo durante o auge da epidemia, exceto para quem tem um resultado positivo".

Ainda na sexta-feira, o Governo português desmentiu uma notícia do jornal espanhol “El País”, com o título “Portugal ordena o confinamento de 3 milhões de lisboetas”.

A posição oficial foi divulgada esta sexta-feira, ao início da tarde, num comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE). “O título da primeira página do El País de hoje (‘Portugal ordena o confinamento de 3 milhões de lisboetas’) é totalmente falso”, afirma o gabinete do ministro Augusto Santos Silva.

O Governo português “lamenta profundamente que um jornal com o prestígio e a responsabilidade do El Pais publique uma tal falsidade”.