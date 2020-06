Coronavírus. Brasil com mais 1.109 mortos

Veja também:

O Ministério da Saúde brasileiro confirma mais 1.109 vítimas mortais devido à Covid-19, só nas últimas 24 horas.

O país teve 38.693 novos casos de infeção, acrescenta a mesma fonte.

No geral, o Brasil regista 1.313.667 total de casos desde o início da pandemia e 57.070 óbitos.

A pandemia de covid-19 já matou 495.288 pessoas e infetou 9,8 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP, às 20h00 deste sábado, baseado em dados oficiais.

De acordo com os dados recolhidos pela agência noticiosa francesa, 9.875.040 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, no final do passado mês de dezembro, na cidade chinesa de Wuhan, dos quais pelo menos 4.903.500 são atualmente considerados curados.