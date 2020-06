Coronavírus. Algarve espera ficar “fora da zona vermelha” dos britânicos

Veja também:

O presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve ainda acredita numa decisão do Reino Unido diferente daquela que a BBC antecipou.

A televisão pública britânica avança que Portugal e Suécia não farão parte dos corredores de viagem, que permitem aos turistas britânicos evitar a quarentena no regresso ao seu país.

O argumento para a alegada exclusão resultaria do aumento recente do número de infeções no país.

Contactado pela Renascença, Elidérico Viegas acredita, contudo, que o Algarve poderá ficar isento dessa quarentena obrigatória, no regresso dos turistas britânicos a casa.

“A decisão final só será tomada na segunda-feira. A nossa expectativa é que regiões como o Algarve – que praticamente ficaram fora da pandemia – possam ficar fora dessa zona vermelha. Mesmo que isso, eventualmente, possa vir a acontecer estará por um período muito curto e que será alterada rapidamente”, disse.

Caso se confirme a restrição, o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve reconhece que seria “um revés importante”.

“Os outros mercados externos começam a operar para o Algarve – Alemanha, Holanda, França, mercados externos mais importantes, a seguir ao Reino Unido -, mas o Reino Unido é o nosso maior fornecedor de turistas. Seria certamente um revés para o turismo”, acrescenta Elidérico Viegas.