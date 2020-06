África com 9.283 mortes e mais de 359 mil infetados

A África Austral regista o maior número de casos (129.699) e contabiliza 2.404 mortos, a grande maioria concentrada na África do Sul, o país com mais infetados em todo o continente (124.590) e que regista 2.340 vítimas mortais.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número de infetados é de 359.408, mais 10.537 casos nas últimas 24 horas.

O número de mortos em África devido à Covid-19 subiu para 9.283, mais 185 nas últimas 24 horas, em mais de 359 mil casos, segundo os dados mais recentes sobre a pandemia no continente.

O Norte de África lidera no número de mortes (3.910), em 92.674 infeções.

A África Ocidental conta 1.235 mortos em 69.955 infetados, a África Oriental regista 1.032 vítimas mortais em 34.421 casos, enquanto na África Central há 702 mortos em 32.659 infeções.

O Egito, o país africano com mais vítimas mortais, contabiliza hoje 2.620 mortos e 62.755 casos de infeção, seguindo-se a África do Sul e depois a Argélia, com 885 vítimas mortais e 12.685 infetados.

Entre os cinco países mais afetados, está também a Nigéria, com 554 mortos e 23.298 infetados, e o Sudão, com 572 mortes, apesar de ter um número de infeções mais reduzido (9.257).