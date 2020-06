Covid-19. NBA pode parar se número de casos na Florida continuar a aumentar

A Liga norte-americana de basquetebol pode parar se existir um crescimento “importante” dos casos de covid-19 na Florida, onde a competição vai ser retomada em 30 de julho, admitiu o comissário da NBA, Adam Silver.

“Se tivermos de enfrentar uma propagação importante do coronavírus, isso pode obrigar-nos a parar”, declarou Silver numa conferência de imprensa telefónica.

As declarações do ‘patrão’ da NBA aconteceram horas depois de ter sido anunciado, na sexta-feira, que a retoma da competição vai acontecer em 30 de julho, no ESPN Wide World of Sports Complex (mais conhecido como Disney World), em Orlando, na Florida.

Embora se diga “sereno” perante a hipótese de colocar um novo ‘travão’ à edição 2019/20 da NBA, suspensa desde 11 de março devido à covid-19, Silver reconheceu que “o limite que conduzirá a essa decisão não está determinado com precisão” e que o número crescente de casos na Florida está a provocar inquietação entre os jogadores.