Restauração e comércio "não estão a faturar nem a 30%"

Jorge Pisco é muito crítico em relação aos mecanismos de apoio criados pelo Governo. A começar pelo lay-off. Garante que, ao contrário do que diz o Governo, a situação está longe de estar normalizada. ”Há milhares de empresas que continuam sem receber”. O presidente da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas diz que “ que poderia dar dezenas de exemplos do Norte ao Sul do país de empresas que se candidataram, preencheram os formulários várias vezes, mas continuam à espera que o lay-off seja pago”.

O advogado da PLMJ dá o exemplo de um amigo que era simultaneamente diretor de uma grande empresa e proprietário de uma microempresa .Pediu apoio para a sua empresa e até agora não teve resposta. Já em relação à grande empresa de que é diretor, o banco ofereceu-lhe três milhões de euros , sem que tivesse pedido qualquer crédito.

Nuno Líbano Monteiro acha que há uma excessiva dependência da economia do Estado. E defende que” as empresas deviam apostar mais em capitais próprios”. Mas” é preciso tornar essa ideia atrativa.” Porque o que se passa atualmente é que” o sócio, o gerente , da média e grande empresas têm sempre alguma retração em colocar os seus próprios fundos na empresa porque sabem que se o negócio correr mal, são os últimos a ser pagos” .Defende que é preciso mudar as regras, à semelhança do que já acontece noutros países.

O presidente da Associação dos Administradores Judiciais, responsáveis pela fiscalização dos processo de insolvência ou revitalização de empresas em crise, diz que muitas empresas não vão conseguir sobreviver à pandemia. Rui Giesteira revela no entanto que ”essa perceção não tem ainda reflexo no número de insolvências que de 2014 para 2019 baixou para metade”.