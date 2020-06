Eu confino, tu desconfinas, ele reconfina

Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez procuram explicações para os novos surtos de Covid-19 que estão a surgir em vários países europeus.

Os dois comentadores do Visto de Fora consideram inviável a repetição do confinamento a que estiveram sujeitas as populações no início da pandemia.

A imagem de Portugal no exterior, devido ao volume de casos na região de Lisboa, é outro dos temas desta edição. Olivier e Begoña admitem que parte da imprensa estrangeira está a dar uma imagem pior da situação nacional.

Em análise também as expectativas para a próxima presidência da União Europeia, a cargo da Alemanha.