​“Dias Incertos”, uma música composta em confinamento contra o pessimismo

A pandemia e a declaração do estado de emergência apanharam o músico Tomara, o alter-ego de Filipe C.Monteiro, na fase de composição do seu segundo disco de originais. Estava a programar a entrada em estúdio “para fixar algumas canções”, mas o isolamento a que se viu obrigado travou os planos. Fechado em casa, criou a sua mais recente canção, “Dias Incertos”.

“Não posso, de maneira nenhuma, deixar que a minha visão fique toldada por nenhum tipo de pessimismo, porque isso não me vai fazer sair do sítio onde eu estou”, diz Filipe C.Monteiro. “Ir ver o mar” é, para o músico, muitas vezes o escape para não cair nesse sentimento negativo.

Num momento como o que se vive no setor cultural, e no mundo afetado pela pandemia, Tomara diz que “é fundamental olhar para o futuro, com otimismo e confiança”. Fazer uma canção foi a fórmula que encontrou para apelar a isso.

Segundo disco a caminho e as saudades do palco

O segundo disco de originais continua em processo criativo. Está a trabalhar no novo álbum “há já um ano”, diz Tomara, que explica que não pára para fazer um disco, vai sempre “fazendo coisas”.

Depois de ter lançado em 2017 “Favourite Ghost”, Tomara foi trabalhando no disco que iria entrar “em estúdio em março”. Não fora a pandemia e ter sido obrigado a ficar em casa, o músico já teria o processo mais avançado.

“Tinha um lote de seis ou sete canções que estavam muito adiantadas”, recorda Tomara, que agora só espera conseguir fechar o disco até ao final do ano. “Neste momento já é possível ir para um estúdio, mas há ainda pessoas a trabalharem a diferentes velocidades”, explica o artista, que ainda não sabe se o lançamento do seu segundo álbum em nome próprio vai acontecer ainda em 2020.

Talvez por isso conclua na conversa, que poderá ouvir no programa Ensaio Geral da Renascença, esta sexta-feira depois das 22h00, que, no meio desta pandemia, “o melhor é não fazer planos infalíveis, porque a qualquer altura temos de ter a capacidade de nos adaptarmos”.

Questionado sobre as saudades de pisar um palco, Tomara confessa que são muitas. A última vez que tocou ao vivo foi num concerto com Márcia, no Dia Internacional da Mulher. O músico diz também sente, sobretudo, saudades “dos ensaios e tocar com outras pessoas, porque o ato de partilhar a música com os outros, é o culminar da experiência de fazer canções”.