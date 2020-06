Alba Baptista protagoniza série da Netflix, entre o instinto e o golpe de sorte

A atriz portuguesa Alba Baptista, protagonista da série “Warrior Nun”, da plataforma Netflix, acredita mais no instinto do que na técnica de representação e conta com isso para cumprir o objetivo de uma carreira internacional.



Aos 22 anos, Alba Baptista é apresentada como a primeira atriz portuguesa a protagonizar uma série da Netflix, criada pelo realizador canadiano Simon Barry, à frente de um elenco sobretudo feminino, e que tem estreia marcada para 2 de julho naquela plataforma de ‘streaming’.

Em entrevista à agência Lusa, Alba Baptista conta que a entrada na série surgiu de um golpe de sorte, depois de ter participado e ter sido distinguida em 2018 no Festival de Cinema Europeu Subtitle, na Irlanda.

Foi lá que contactou com diretores de ‘castings’ e que conseguiu uma janela de oportunidade para se dar a conhecer. Foi escolhida para ser protagonista de uma série que, segundo ela, combina fantasia, ação, ficção científica, humor e tanto pode servir um público jovem como mais adulto.

Em “Warrior Nun”, Alba Baptista é Ava, uma jovem que descobre ter “poderes extraordinários” e que faz parte de uma antiga organização que tem como missão combater demónios na Terra.

“Converteram uma banda desenhada muito de género – iniciada nos anos 1990 por Ben Dunn - para uma série feminista e jovem”, explicou Alba Baptista.

A rodagem aconteceu em 2019 em Espanha, com seis meses intensos de filmagens, com exigência de preparação física e envolvimento na produção.

“No primeiro encontro com o criador ele disse-me: ‘serás a patroa dentro do teu departamento, tens a responsabilidade de carregar contigo a série e ambicionar os outros atores a serem melhores’”, recordou a atriz. E acrescenta: “Estou orgulhosa do trabalho que eu fiz. Não consigo ter algum tipo de vergonha do projeto, porque foi uma dádiva”.