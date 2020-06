Rúben Amorim: "Estamos a criar uma boa dinâmica no Sporting"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, está satisfeito com a dinâmica que está a ser criada no clube, e sente que mesmo que a equipa perca dois jogos seguidos, esse espírito não será abalado, como se tem verificado em outras equipas grandes.



"Espero construir um Sporting forte, estou desejoso de ter adeptos e estamos a criar uma boa dinâmica no clube. Os jovens estão a acreditar. Temos muitos exemplos esta época. Duas derrotas mudam as dinâmicas e a forma como se olha para uma equipa. Uma derrota pode fazer mossa, mas não vai fazer. Temos um rumo muito claro e todos sabemos para onde queremos ir", disse, em conferência de imprensa.

Os leões venceram o dérbi contra o Belenenses por 3-1, depois de uma entrada em falso, com um golo de Licá.

"Sabíamos que iria ser um jogo difícil, eles têm jogadores muito experientes que dificultam estes jogos. Não entramos bem no jogo, sofremos o golo, mas reagimos bem. O Belenenses soube pressionar e o golo nasce disso, mas com naturalidade demos a volta ao resultado", diz.

Amorim fala no segundo jogo desde a retoma em que a equipa entra mal no jogo e admite que, caso não corrija essa aspeto, pode chegar o dia em que uma reviravolta não seja conseguida.

"Não entramos bem, como em Guimarães também não entramos. Eles vão habituar-se que os adversários estão sempre muito motivados. Se deixarmos correr 15 minutos, haverá o dia em que não vamos conseguir dar a volta", diz.

O treinador do Sporting recusa rotular a sua equipa como a melhor do campeonato após a retoma, apesar de ter somado mais pontos do que outra qualquer.



"Não considero. Somos uma equipa competente, à procura da sua ideia e que sabe jogar nos momentos do jogo. Soubemos controlar o resultado, mas não considero a melhor", remata.