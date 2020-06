Fernando Mendes espera que o Sporting confirme bom momento frente ao Belenenses SAD

Fernando Mendes tem a expectativa de que o Sporting possa manter o bom momento de forma, esta noite, frente ao Belenenses SAD. O antigo jogador dos dois clubes alerta, no entanto, que do outro lado estará uma equipa "aguerrida".

“Espero que o Sporting continue a fazer o que tem estado a fazer. Muito bons períodos de jogo, com os jogadores mais jovens que têm sido uma peça fundamental, que trazem algo a esta equipa, trazem velocidade, trazem garra e trazem amor ao clube, que é algo de importante. A mentalidade do treinador também tem ajudado. Espero que o Sporting consiga vencer este jogo, mas não é fácil porque as equipas de Petit são aguerridas”, afirma, em entrevista a Bola Branca.