O ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes vai a julgamento no caso de Tancos, avança o semanário "Expresso". O antigo ministro da Defesa é acusado dos crimes de denegação de justiça, prevaricação, favorecimento pessoal praticado por funcionário e abuso de poder.

O juiz Carlos Alexandre decidiu esta sexta-feira sobre quem são os arguidos que vão ser julgados no processo.

Segundo o jornal "Correio da Manhã", os restantes 22 arguidos vão todos a julgamento.

No final da fase de instrução, o Ministério Público (MP) pediu para que todos os arguidos fossem julgados pelos crimes de que foram acusados.

Na altura, a procuradora do MP disse ter ficado convencida de que várias defesas concertaram posições, num processo que classificou de "extremamente singular".



O despacho de pronúncia, ou seja, a decisão proferida pelo juiz quando termina a instrução, é conhecido esta sexta-feira.

Entre os acusados estão o ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes, o ex-diretor nacional da Polícia Judiciária Militar (PJM) Luís Vieira, o ex-porta-voz daquela polícia Vasco Brazão, três militares da GNR e o ex-fuzileiro João Paulino, acusados de um conjunto de crimes que vão desde terrorismo, associação criminosa, denegação de justiça e prevaricação, falsificação de documentos, tráfico de influência, abuso de poder, recetação e detenção de arma proibida.

Nove dos arguidos são acusados de planear e executar o furto do material militar dos paióis nacionais de Tancos e os restantes 14, entre eles Azeredo Lopes e os dois elementos da PJM, da encenação que esteve na base da recuperação do armamento.

Na fase de instrução, as defesas puderam rebater os argumentos acusatórios do MP e entregar ao juiz Carlos Alexandre novas provas.

A defesa de Azeredo Lopes alegrou que a acusação contra o ex-ministro da defesa resultou de uma "invenção" e "manipulação dos factos", tratando-se de um caso abertamente político.

"Politicamente não podemos ficar sossegados", diz deputado do PSD

O PSD diz que o pronunciamento do ex-ministro Azeredo Lopes deixa o partido mais preocupado. O deputado Carlos Peixoto diz que politicamente não podemos ficar sossegados.

“Uma acusação do Ministério Público contra um ministro da defesa é algo que nos deixa inquietos e agora uma comprovação judicial dessa decisão do Ministério Público ainda nos causa maior preocupação”, afirma o deputado social democrata.

Carlos Peixoto garante que “com isto não queremos sequer violar o principio da presunção de inocência”, mas “politicamente as coisas têm a leitura que têm e não nos deixam sossegados”. “Evidentemente não há nenhum país que goste de assistir a uma notícia que diz que um ex-ministro da defesa, com uma pasta de soberania, com esta responsabilidade esteja pronunciado por crimes que são crimes graves”, conclui.

“Decurso do julgamento pode causar embaraço a primeiro-ministro e Presidente da República”

O politólogo António Costa Pinto considera que o ex-ministro Azeredo Lopes, “quando se demitiu, assumiu a responsabilidade política. E, portanto, ele será o principal alvo”.

Ainda assim, o professor do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa considera que “ao longo do decurso do julgamento, o indicador de notoriedade sobre certos atores políticos, do primeiro-ministro ao Presidente da República e à própria instituição militar não deixarão de causar picos de saliência, eventualmente até embaraços para a elite política”.

António Costa Pinto acredita que os partidos vão explorar este caso, centrando os seus alvos na elite política.

“Os partidos políticos não deixarão evidentemente de explorar este caso. No entanto, porque diz respeito à hierarquia das Forças Armadas, é provável que os partidos da oposição centrem os seus alvos na elite política, tentado poupar a hierarquia das Forças Armadas”, refere o politólogo.