Covid-19. Portugal com maior aumento de casos diário desde 8 de maio

Portugal regista 1.555 mortes (mais seis que na quinta-feira) e 40.866 casos (mais 451) confirmados de infeção com Covid-19, segundo o boletim desta sexta-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS). É o pior registo de novos casos desde 8 de maio.



Quatro pessoas morreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, que regista 339 dos novos casos de Covid-19 apurados nas últimas 24 horas, o equivalente a 75%.

O número total de doentes recuperados é agora de 26.633, são mais 251 em comparação com o boletim do dia anterior.

Portugal tem, neste momento, 457 pessoas internadas devido à Covid-19 e 67 em cuidados intensivos.

Dos 12.678 casos ativos da doença, mais de metade (7.290) foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo.

O Governo decidiu, na quinta-feira, que os habitantes das 19 freguesias mais afetadas pela covid-19, todas na região da Grande Lisboa, vão voltar a ter o dever cívico de recolhimento. Só devem sair de casa para trabalhar e fazer compras. E os ajuntamentos nestas freguesias dos concelhos de Amadora, Odivelas, Loures, Sinta e Lisboa ficam limitados a cinco pessoas.

Mantém-se o essencial das recomendações para todo o pais, que passa para estado de alerta, com limites de ajuntamentos a 20 pessoas e recomendação do uso de máscaras. E mantém-se a obrigação de confinamento para infetados com covid-19.

A Área Metropolitana de Lisboa fica em situação de contingência e continua com regras próprias e essas regras são ainda mais apertadas para as 19 freguesias “críticas” como são tratadas na apresentação que o primeiro-ministro usou na conferência de imprensa.

O Governo português desmentiu esta sexta-feira uma notícia do jornal espanhol “El País”, com o título “Portugal ordena o confinamento de 3 milhões de lisboetas”. A posição oficial foi divulgada, ao início da tarde, num comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).