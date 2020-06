Crise no ​Centro Dramático de Évora. “Em julho vamos todos para o desemprego”

Dentro de poucos dias os trabalhadores do Centro Dramático de Évora (Cendrev) vão para o desemprego, alerta o diretor da instituição em declarações ao programa “Da Capa à Contracapa” da Renascença.



O “lay-off” está quase a terminar e os funcionários do Cendrev, que gere o Teatro Garcia de Resende, pode perder os seus postos de trabalho, admite José Russo.

"Só vamos ter condições de ficar em ‘lay-off’ até ao final do mês de junho. Estar em ‘lay-off’ pressupõe que a entidade tem que suportar alguns custos que, ainda que sejam muito reduzidos em relação ao normal, já não temos condições de suportar a partir de julho. Em julho vamos todos para o desemprego", afirma o diretor do Centro Dramático de Évora.

José Russo diz que não é possível continuar a trabalhar só com o apoio da autarquia eborense, mas não quer acreditar que isto significa o fim de uma companhia com 45 anos de história.

"Não vou dizer que termina. Nós não queremos que termine. O percurso que fizemos é muito importante. Era muito importante continuá-lo. Para isso temos que ter condições mínimas de trabalho. Não é possível continuar a trabalhar só com o financiamento local ou regional. Temos que ter um financiamento nacional, do Estado e do Governo", sublinha em declarações ao programa “Da Capa à Contracapa” da Renascença.