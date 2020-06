Covid-19. Portugal com maior aumento de casos desde 8 de maio

Em relação ao risco de transmissão, a média do Rt para os dias 19 a 23 de junho foi estimado em 1,06, variando entre 1,03 em LVT e 1,3 no Alentejo, “sendo a média do país 1,06”, adiantou Marta Temido.

O número de casos ativos atinge o valor mais elevado do último mês , com mais 194 infeções. Do total de 12.678 casos ativos da doença, mais de metade (7.290) foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo, disse a ministra da Saúde, Marta Temido, em conferência de imprensa.

O número total de d oentes recuperados é agora de 26.633, são mais 251 em comparação com o boletim do dia anterior.

Em comparação com os dados de quinta-feira, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 0,4%. Já os casos de infeção subiram 1,1%.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado o maior número de surtos, a pandemia de covid-19 atingiu os 18.106 casos confirmados, mais 339 do que na quinta-feira, o que corresponde a 75,2% dos novos contágios. LVT é a região com maior número de infeções e a segunda com maior número de óbitos (457).

O Norte regista 17.441 infeções e 816 mortos, o Centro 4.056 casos confirmados e 248 óbitos, o Algarve 15 mortos e 574 pessoas infetadas e o Alentejo regista quatro mortos e 449 pessoas com covid-19.

Os Açores apresentam 148 casos de infeção pelo novo coronavírus SARA-Cov-2 e 15 mortes, enquanto a Madeira tem 92 pessoas infetadas e mantém-se sem qualquer óbito registado.

Na distribuição dos casos infetados por concelhos, Lisboa é o que regista o maior número de casos (3.335), seguido por Sintra (2.477), Loures (1.745), Vila Nova de Gaia (1.633), Amadora (1.591), Porto (1.414), Matosinhos (1.292), Braga (1.256), Odivelas (1054) e Maia (950).



O Governo decidiu, na quinta-feira, que os habitantes das 19 freguesias mais afetadas pela covid-19, todas na região da Grande Lisboa, vão voltar a ter o dever cívico de recolhimento. Só devem sair de casa para trabalhar e fazer compras. E os ajuntamentos nestas freguesias dos concelhos de Amadora, Odivelas, Loures, Sinta e Lisboa ficam limitados a cinco pessoas.

Mantém-se o essencial das recomendações para todo o pais, que passa para estado de alerta, com limites de ajuntamentos a 20 pessoas e recomendação do uso de máscaras. E mantém-se a obrigação de confinamento para infetados com covid-19.

A Área Metropolitana de Lisboa fica em situação de contingência e continua com regras próprias e essas regras são ainda mais apertadas para as 19 freguesias “críticas” como são tratadas na apresentação que o primeiro-ministro usou na conferência de imprensa.

O Governo português desmentiu esta sexta-feira uma notícia do jornal espanhol “El País”, com o título “Portugal ordena o confinamento de 3 milhões de lisboetas”. A posição oficial foi divulgada, ao início da tarde, num comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

